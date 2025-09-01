Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os contribuintes que tiveram de acertar contas com o Estado no âmbito da declaração de IRS de 2024 têm até esta segunda-feira, 1 de setembro, para efetuar o pagamento à Autoridade Tributária e Aduaneira.

O prazo oficial terminou a 31 de agosto, mas, por coincidir com um domingo, a lei prolonga a data-limite para o dia útil seguinte.

A administração fiscal teve até ao final de julho para concluir a liquidação das declarações entregues entre abril e junho. Nessa fase, a AT apurou se os contribuintes tinham direito a reembolso ou, pelo contrário, se tinham imposto em falta a pagar. Nestes últimos casos, foi concedido um mês para proceder ao acerto.

Paralelamente, a AT tem também de concluir a devolução dos reembolsos aos contribuintes que entregaram a declaração dentro do prazo.