Gastos militares da União Europeia devem atingir recorde em 2025

Os gastos com defesa na União Europeia vão atingir um recorde de 381 mil milhões de euros em 2025, segundo a Agência Europeia de Defesa.

Só no ano passado, o aumento foi de 19%, impulsionado pela guerra na Ucrânia, com apenas a Irlanda e Portugal a reduzirem ligeiramente as despesas.

A UE prevê investir ainda mais nos próximos anos, acompanhando a meta da NATO de reforçar os orçamentos militares.

Número de mortos no sismo do Afeganistão sobe para 900

O número de mortos no sismo de magnitude 6,0 que abalou o leste do Afeganistão no domingo subiu para 900.

As equipas de resgate continuam as buscas em aldeias arrasadas, e as autoridades admitem que o balanço de vítimas poderá aumentar significativamente.

Arranca hoje o julgamento de Jair Bolsonaro

No Brasil, Jair Bolsonaro e sete antigos colaboradores começaram hoje a ser julgados no Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado.

O ex-presidente, em prisão domiciliária, faltou à primeira sessão alegando razões de saúde.

A acusação aponta-o como principal articulador de um plano para reverter a vitória de Lula da Silva e atacar instituições democráticas.

Bebé morre à porta do Centro de Saúde de Idanha-a-Nova

Em Idanha-a-Nova, um bebé de 11 meses morreu à porta do centro de saúde após alegada recusa de atendimento por estar perto da hora de fecho.

O Ministério Público e a Unidade Local de Saúde de Castelo Branco abriram investigações ao caso.

Deslizamento de terras no Sudão mata quase mil pessoas

No Sudão, um deslizamento de terras soterrou a aldeia de Tarsin, matando quase mil pessoas.

O Movimento do Exército de Libertação do Sudão apelou às Nações Unidas para apoio na recuperação dos corpos e remoção dos escombros.

