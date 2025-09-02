Entretanto, o Ministério Público de Castelo Branco já entrou em ação e deu início a uma investigação.

Também a ULS de Castelo Branco abriu um inquérito interno para apurar o que aconteceu e, em comunicado o Ministério da Saúde detalhou a resposta do INEM, referindo que o Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) recebeu uma chamada do centro de saúde a pedir apoio para um bebé de 11 meses em paragem cardiorrespiratória, mas apesar dos esforços "o bebé não recuperou da situação de PCR".

A notícia, avançada pelo TV Record, cita a mãe do bebé, que explicou que se dirigiu ao Centro de Saúde de Idanha-a-Nova, onde o bebé foi reencaminhado para a ULS de Castelo Branco. Após ter tido alta, o bebé não apresentou melhorias e a mãe deslocou-se novamente ao centro de saúde, onde lhe terá sido recusado o atendimento por estar perto da hora do fecho, acabando o bebé, de 11 meses, por morrer à porta da urgência do centro de saúde.