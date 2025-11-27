Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o Ministro da Economia e da Coesão Territorial, o período da Black Friday é particularmente importante "perante o exponencial aumento da atividade económica e do volume de compras", refere em comunicado. Neste sentido, pediu à Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) que reforce a fiscalização durante este tempo.

"Este reforço na fiscalização da atividade económica deverá ser dirigido tanto ao comércio digital como ao físico", pede o governante.

"O objetivo é garantir a defesa e a segurança dos consumidores e, ao mesmo tempo, as condições que potenciem o comércio justo e a salvaguarda da regular atividade económica", acrescenta.

O papel da ASAE é fiscalizar o cumprimento da legislação para proteger os consumidores de práticas que não cumprem com as regras legais e garantir a concorrência leal no mercado, tanto nos setores alimentar como nos não alimentares.

Recorde-se que a Black Friday acontece amanhã dia 28 de novembro.

