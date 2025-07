Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Uma reportagem do Wall Street Journal revelou a existência de um álbum comemorativo dos 50 anos de Epstein, organizado por Ghislaine Maxwell, no qual Trump teria alegadamente contribuído com um cartão contendo um esboço de uma mulher nua. A silhueta desenhada incluiria "um par de arcos representando os seios femininos" e uma assinatura ondulante de "Donald" colocada sob a zona pélvica da figura, "imitando pelos púbicos".

A carta terminaria com a mensagem "Feliz Aniversário – e que cada dia seja outro maravilhoso segredo".

Trump negou categoricamente ser o autor da mensagem e reagiu com fúria à publicação, prometendo instaurar um processo judicial contra o Wall Street Journal, a empresa-mãe News Corp, e o seu proprietário, Rupert Murdoch. "Murdoch garantiu-me que cuidaria do assunto, mas aparentemente não tem poder para o fazer. Avançaram com uma história falsa, maliciosa e difamatória".

Entretanto, o presidente dos Estados Unidos ordenou a divulgação das transcrições do grande júri relacionadas com o caso de tráfico sexual de Jeffrey Epstein, numa tentativa de conter a polémica gerada que o associa ao bilhete de aniversário com conteúdo considerado "lascivo".

Na rede social Truth Social, Trump afirmou ter instruído a procuradora-geral, Pam Bondi, a requerer formalmente a divulgação pública dos testemunhos confidenciais, alegando que "a ridícula quantidade de atenção mediática em torno de Jeffrey Epstein" justificava tal medida.

Segundo o The Guardian, Pam Bondi, alvo de críticas da ala mais radical dos apoiantes de Trump por alegada inércia no processo de desclassificação de documentos relativos ao caso Epstein, respondeu prontamente, garantindo que cumprirá a diretiva presidencial.

O cartão de aniversário remonta a 2003, três anos antes de Epstein ser formalmente investigado por conduta sexual imprópria. Entre os outros colaboradores encontram-se Alan Dershowitz e Les Wexner, este último alegadamente autor de uma ilustração de seios femininos, acompanhada da mensagem: "Queria dar-te o que desejas… aqui está".