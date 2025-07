Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Estas zonas têm em comum o castelo imponente - que parece saído de uma série como Game of Thrones- o campo límpido e verdejante que as cerca e um aspeto medieval, cenário das populares feiras medievais. Segundo dados do Imovirtual, a procura para comprar é maior por moradias.

O preço médio de compra das casas em Óbidos, vila portuguesa de ruas estreitas, ronda os 680 mil euros. Além de ser o "palco de uma das feiras medievais mais completas do país", tem também a proximidade com Lisboa a fazer deste concelho uma opção com muita procura.

No concelho de Sintra - ligado à natureza, história, e aos edifícios artisticamente imponentes - a oferta de moradias "aumentou expressivamente" com o preço médio nos 395 mil euros e uma procura elevada.

Marvão alia a "convivência entre culturas" e uma "experiência verdadeiramente imersiva", onde as casas atingem uma média de 315 mil euros, e que valorizaram 91% entre 2023 e 2024.

Santa Maria da Feira é conhecida pela Viagem Medieval, a maior feira da especialidade na Península Ibérica, que atrai milhares de visitantes, quem por lá quiser viver e não apenas visitar pode contar com o preço médio das moradias é de 390 mil euros.

Em Castelo de Vide, com as paisagens alentejanas outrora cenários de batalhas importantes, o preço médio das casas, em 2025, está quase nos 138 mil euros.