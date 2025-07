Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Durante 30 dias, 29 jovens universitários e do ensino secundário português e brasileiro vão trabalhar em conjunto para desenvolver tecnologia espacial, em causa pode estar tornar a lua habitável nos próximos dez anos. Na sessão de abertura, de acordo com o comunicado às redações, juntaram-se os alunos, os seus familiares e professores, bem como a comunidade SLI- Sustainable Living Innovators , os colaboradores e associados do CEiiA e dos vários parceiros envolvidos.

A 6.ª edição do programa SLI – Sustainable Living Innovators afirma-se como um "laboratório do futuro", segundo o comunicado da organização. Portugal, através da Constelação do Atlântico (satélite espacial) e da "visão do CEiiA, está na "linha da frente" num contexto de viragem geopolítica e tecnológica. É neste contexto que os estudantes vão trabalhar em "soluções reais de construção modular, mobilidade autónoma, energia limpa e saúde em ambientes extremos – com aplicação direta em contextos terrestres".

Com o mote "O futuro não se reivindica, constrói-se!” - partilhado pelo CEO da SLI, José Rui Felizardo - o programa foca-se na "Missão Terraluna", com o "objetivo de projetar e simular a vida na Lua como forma de resolver problemas na Terra".

No domingo, 20 de julho, das 10h00 às 12h30 debaixo do mote do Dia Internacional da Lua, os jovens vão poder celebrar a alunagem da Missão Apollo 11, com João Lousada, astronauta análogo (profissional que participa em simulações de missões espaciais em ambientes terrestre) na iniciativa “Como é para um ser humano viver na Lua”.

Numa entrevista ao 24notícias, João Lousada referiu os desafios e os perigos de Marte, da próxima viagem à Lua, do número excessivo de satélites na órbita terrestre, do risco de colisão e da falta de legislação. Mas também de negócios como o turismo espacial ou a mineração de asteróides, que deixaram de ser ficção científica. E desconstrói alguns mitos criados por Hollywood.

Aos jovens, juntar-se-á depois Juan Nolasco da Moon Village Association, para falar da importância da Lua para a Humanidade e Monika Lipinska, do ISU e Co-fundadora da Bjo-Futures for Transplanetary Habitats para discutir o tema das habitações sustentáveis na Lua.

No dia 25 de julho, apresentam-se os conceitos da missão e, por fim, no dia oito de agosto há uma demonstração final da "Base Lunar simulada no CEiiA".