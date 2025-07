Imagine um ambiente com Dj's, muita música e muita animação e depois olhe para as mãos das pessoas a segurarem uma xícara de...café. Sim, as coffee parties são uma tendência e até já chegaram a Portugal

Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt Muitos pensam que o vinho e a cerveja, bem como algumas bebidas brancas, são as bebidas da moda, mas a verdade é que há outra: o café. Sim, o café. A geração z tem apostado na cafeína para substituir o álcool em festas e desde há algum tempo que se vem a consolidar como um símbolo de convivência, cultura e estilo de vida. E foi por isso também que, entre os apaixonados, foram criadas as coffee parties. Em Portugal, por exemplo, já foi organizado um evento deste, concretamente em abril passado, em Lisboa, mas a tendência na Europa está em crescendo, sobretudo no país vizinho, Espanha. O que são estas festas? São eventos organizados em cafetarias, residências particulares ou até mesmo ao ar livre, onde o café é o protagonista. Mas não se pense que as pessoas vão ali apenas para beber um bom café, não. Há mmuita coisa envolvida em redor da xícara de café que as pessoas vão ali beber. A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui. O que acontece em uma coffee party? Não são todas iguais, mas as principais atividades são comuns: Degustação guiada de diferentes origens ou métodos;

Apresentação de produtores;

Harmonização de café com doces, queijos ou pães artesanais;

Workshops rápidos sobre métodos de preparação;

Música ao vivo, rodas de conversa e momentos de networking;

Brindes e kits personalizados para os participantes. Algumas das festas têm até temas específicos, como “Cafés de Altitude”, “Cafés do Cerrado Mineiro”, “Café e Arte” ou “Café com Literatura”. Quer participar ou organizar uma? Se é entusiasta do café, procure por estes encontros em cafetarias independentes, feiras de produtores ou grupos de apreciadores de café. Se é empreendedor, barista ou produtor, organizar uma coffee party pode ser uma excelente estratégia para construir comunidade, aumentar a visibilidade da marca e educar o público sobre a qualidade do seu produto.