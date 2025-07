Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A obra retoma o projeto "fundacional concebido no final da década de 1980 pelos arquitetos Vittorio Gregotti e Manuel Salgado", autores do plano original do CCB, pode ler-se na nota enviada às redações. Os módulos IV e V são destinados à construção, instalação e exploração de unidades hoteleiras e uma zona de comércio e serviços . O contrato tem validade de 65 anos.

As rendas da cedência dos terrenos dos módulos, fruto desta "expansão cultural" serão "canalizadas" para a programação cultural e para o "reforço financeiro" da Fundação CCB.

O Presidente da Fundação CCB, Nuno Vassallo e Silva, revela na sessão que mais do que um "projeto urbanístico" é a "confiança no futuro de Lisboa e de Portugal.", avança o comunicado às redações.

Nuno Pereira de Sousa, Presidente do Conselho de Administração do Grupo Alves Ribeiro, que foi o vencedor do concurso internacional, lançado em 2023, salienta que "procurou respeitar a dignidade do CCB". Também presente na sessão, o arquiteto Manuel Salgado exalta o "elevado nível de conservação do CCB.