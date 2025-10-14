Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Imagens mostraram dezenas de combatentes do Hamas num hospital no sul de Gaza durante a libertação de reféns israelitas e houve relatos de tiroteios e execuções noutras partes do território. Os canais do Telegram associados ao Hamas disseram que "colaboradores e traidores" foram alvos, uma referência à milícia apoiada por Israel no território, enquanto homens armados do Hamas também se envolveram em confrontos sangrentos com uma poderosa família local na Cidade de Gaza no fim de semana.

Questionado por um jornalista do Air Force One sobre as notícias de que o Hamas estava a agir contra os rivais para retomar o controlo em partes de Gaza, o presidente norte-americano, Donald Trump, sugeriu que a organização militante islâmica estava a agir dentro dos parâmetros do acordo de cessar-fogo.

“Eles querem acabar com os problemas e têm sido abertos sobre isso, e nós demos-lhes aprovação durante um período de tempo. Temos cerca de 2 milhões de pessoas a regressar a edifícios que foram demolidos, e muitas coisas más podem acontecer. Por isso, queremos que seja seguro. Acho que vai correr tudo bem. Quem sabe ao certo”, disse Trump.