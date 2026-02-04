Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Durante a ação, foram fiscalizadas as instalações de uma empresa de transporte de mercadorias, onde foi detetada a existência das botijas. Não tendo sido apresentada qualquer prova de que a substância se destinava a fins industriais ou farmacêuticos, nomeadamente a autorização do INFARMED, as botijas foram apreendidas.

Um homem de 56 anos, responsável pela transportadora, foi identificado e teve elaborado o respetivo auto de contraordenação. As botijas e o processo contraordenacional serão agora encaminhados para a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), entidade competente para a instrução do processo.

O óxido nitroso, também conhecido como “gás do riso”, é uma substância psicoativa utilizada em contextos recreativos devido aos seus efeitos euforizantes, analgésicos e ansiolíticos.

De recordar que o consumo pode causar alterações sensoriais, perturbações da coordenação motora e, a longo prazo, danos no sistema imunitário e neurológicos.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.