A força destacada é composta por quatro militares e dispõe de três viaturas, nomeadamente uma máquina de engenharia, uma plataforma de transporte e uma viatura ligeira. Estes meios encontram-se a ser utilizados em operações de desobstrução e limpeza, desde as 07h10, visando o restabelecimento das condições de circulação e a segurança de pessoas e bens.

De acordo com fonte militar ao 24notícias, o Exército mantém-se em estreita coordenação com as entidades competentes no terreno, assegurando apoio sempre que solicitado e dentro do quadro das suas capacidades operacionais.

A intervenção insere-se no âmbito da colaboração das Forças Armadas com as autoridades civis, contribuindo para a resposta a situações que exigem meios especializados e uma atuação rápida no terreno.