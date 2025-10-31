Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a CNN Portugal, uma mulher que tinha dado entrada no hospital durante a tarde de quinta-feira devido a um episódio de hipertensão foi autorizada a regressar a casa, tendo-lhe sido marcada uma nova consulta.

No entanto, poucas horas mais tarde, a mesma mulher voltou ao Hospital Fernando da Fonseca (Amadora-Sintra), já em paragem cardiorrespiratória. As equipas médicas tentaram reanimá-la, mas sem sucesso. O óbito foi confirmado nas urgências, cerca das 2h00 da madrugada.

A mulher de 37 anos, ainda segundo a CNN Portugal, tinha estado numa consulta e tinham-lhe marcado o parto para esta sexta-feira. No entanto, a situação precipitou-se, a grávida foi ao hospital e foi-lhe feito o parto. O bebé nasceu e está em estado crítico.

O 24notícias contactou o hospital para obter esclarecimentos, mas ainda não recebeu resposta.

Recordando que no início deste mês, a diretora clínica da Unidade Local de Saúde (ULS) Amadora-Sintra para a área hospitalar, Diana Sousa Mendes, tinha feito um pedido de cessação de funções.

As urgências do Hospital Amadora-Sintra registam tempos de espera elevados, que chegaram a ultrapassar as 15 horas para doentes urgentes (pulseira amarela), devido a um pico de afluência de utentes.