Durante a ação foram realizadas 16 buscas domiciliárias. Os detidos têm idades entre os 21 e os 26 anos e, entre agosto e setembro de 2024, angariaram várias pessoas para cederem as suas contas bancárias, recebendo em troca contrapartidas financeiras. Estes recursos eram utilizados para receber valores provenientes de burlas a empresas estrangeiras.

Segundo a PJ, os suspeitos recorreram ao esquema conhecido como “CEO Fraud”, em que empresas eram contactadas por supostos fornecedores através de emails falsificados, solicitando pagamentos de faturas para contas bancárias em Portugal. O prejuízo estimado até agora ultrapassa os 250 mil euros.

A investigação apurou ainda que os suspeitos terão forçado uma das vítimas a entregar dinheiro e outros bens, sob ameaça de violência física.

A PJ alerta os cidadãos para não cederem contas bancárias a terceiros e para terem cautela com propostas de “trabalho fácil” que envolvam recebimento de valores, e recomenda às empresas que confirmem sempre por telefone alterações de dados bancários comunicadas por email e sensibilizem os colaboradores para este tipo de fraude. O branqueamento de capitais é crime grave, punível com até 12 anos de prisão.

