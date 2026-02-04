As Forças Armadas anunciaram que posicionaram 42 botes e as respetivas equipas com o objetivo de mitigar o impacto das tempestades junto das populações, na sequência das previsões de agravamento do estado do tempo. A informação foi avançada em comunicado pelo gabinete do chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA), citado pela Agência Lusa.

O posicionamento dos meios teve lugar na terça-feira e abrangeu as zonas de Coimbra, Tancos e Águeda, consideradas áreas prioritárias face aos riscos associados às condições meteorológicas adversas. O objetivo é garantir capacidade de resposta rápida, nomeadamente em cenários de cheias, inundações ou isolamento de populações.

Desde 28 de janeiro, estiveram em apoio direto às populações 4.117 militares, apoiados por 478 viaturas e 46 máquinas de engenharia. Estes meios têm sido mobilizados para responder a diversas ocorrências relacionadas com os efeitos do mau tempo.

Entre as ações realizadas contam-se 23 intervenções de desobstrução e limpeza de vias rodoviárias, estando ainda seis operações desse tipo em curso. No âmbito do apoio social, foram assistidas 361 pessoas com alojamento e alimentação, tendo sido igualmente disponibilizados 80 sacos-cama para situações de emergência.

As Forças Armadas forneceram também equipamentos destinados a assegurar o funcionamento de infraestruturas críticas e a manutenção das comunicações: 28 geradores e 23 equipamentos Starlink, destinados ao reforço ou à garantia de comunicações de emergência em zonas afetadas.

O dispositivo contempla igualmente capacidade de acolhimento: existe disponibilidade de 1.860 camas distribuídas por 15 unidades militares, bem como capacidade para fornecimento de alimentação em diferentes unidades, caso seja necessário apoiar populações deslocadas ou desalojadas.

No plano dos meios aéreos, as Forças Armadas mantêm disponíveis seis helicópteros, uma aeronave de transporte C-130 da Força Aérea e uma aeronave de reconhecimento de asa fixa P3C, igualmente da Força Aérea, destinados a apoiar este esforço específico de resposta à situação meteorológica.

