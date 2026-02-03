A depressão Kristin revelou-se devastadora na última semana, em Portugal, e nos próximos dias uma outra chega a Portugal, a Leonardo.

Eis algumas das diferenças entre as duas:

Intensidade do vento

A depressão Kristin apresentou ventos excecionalmente fortes, com rajadas que chegaram a mais de 200 km/h em algumas zonas, batendo recordes e causando destruição generalizada;

Leonardo, por outro lado, deverá trazer vento forte, mas consideravelmente menos intenso, com rajadas previstas entre 90 a 100 km/h nas terras altas.

Tipo de impacto meteorológico

Kristin foi uma depressão explosiva com combinação de chuvas fortes, ventos extremos e até neve, provocando queda de árvores, destruição de infraestruturas e interrupções no fornecimento de eletricidade;

A depressão Leonardo está prevista trazer chuva persistente e intensa, possivelmente equivalente a três dias de chuva de inverno em apenas 24 horas, elevando os riscos de inundações em zonas já saturadas e cheias rápidas.

Danos diretos e riscos secundários

A depressão Kristin provocou danos estruturais graves, deixando milhares sem eletricidade, destruiu edifícios e afetou infraestruturas essenciais;

Já a Leonardo, apesar de menos violento em termos de vento, gera mais preocupação por causa da chuva acumulada, solo saturado e consequente aumento do risco de cheias, inundações e deslizamentos.

Zona de impacto

A Kristin afetou principalmente o Centro de Portugal, com impacto severo em Leiria e Coimbra, além de outros distritos;

Leonardo deve afetar todo o território nacional, com maior chuva e risco de impactos, mas sem os ventos extremos que caracterizaram Kristin.

Duração e perfil

Kristin foi um sistema muito intenso mas relativamente curto, com efeitos violentos em poucas horas;

A depressão Leonardo promete ser mais prolongado, com chuvas persistentes ao longo de vários dias e perigo acumulado devido ao solo já encharcado e à saturação dos cursos de água.

Resumo geral