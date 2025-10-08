Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O governo antecipou em um dia a entrega do Orçamento do Estado 2026, segundo informação divulgada pelo Ministério das Finanças.

Prevê-se que a pen com o documento chegue ao Parlamento, pelas mãos do ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, às 12h00.

A conferência de imprensa para apresentação da proposta orçamental está marcada para as 13h15, no Salão Nobre do Ministério das Finanças.

__

