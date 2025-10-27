Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Está prevista uma concentração junto à porta lateral da Assembleia da República e depois uma presença silenciosa nas galerias do Parlamento durante o debate que dá início à discussão do Orçamento do Estado para 2026.

A iniciativa é organizada pelo Sindicato Independente dos Agentes de Polícia (SIAP), Associação Nacional dos Sargentos da Guarda (ANSG) e Associação Socioprofissional Independente da Guarda (ASPIG).

O objetivo desta manifestação é apelar ao Governo para que olhe para as polícias de uma forma diferente, tornando a profissão mais atrativa através do aumento dos salários.

