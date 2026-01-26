Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

No seu comentário semanal na TVI, Paulo Portas destacou o papel de Seguro como “um político decente num momento muito difícil para Portugal, durante a intervenção da troika”, salientando que, sem a sua colaboração, não teria sido possível alcançar acordos como o da concertação social com a UGT nem a redução do IRC.

O ex-ministro sublinhou que o essencial nesta eleição é escolher um Presidente da República capaz de “representar o melhor da nossa comunidade e unir a nação”. Sobre Ventura, Portas foi claro: “Não me parece que seja capaz de unir seja o que for, porque só sabe dividir”.

Paulo Portas valorizou ainda a atuação do Chefe de Estado em matérias de política externa e Defesa. “Não quero política externa de facção. Não quero os comportamentos que vi na Assembleia da República quando fomos visitados por chefes de Estado”, referiu, numa alusão aos protestos do Chega durante a visita do presidente do Brasil, Lula da Silva. Sobre as Forças Armadas, acrescentou: “Também não quero um comandante supremo que se ponha a fazer política nas Forças Armadas”.

O ex-líder do CDS criticou ainda a posição de Ventura relativamente à filiação partidária de polícias, considerando-a “milícia” e incompatível com o papel da polícia.

Paulo Portas frisou, por fim, o que considerou “uma questão básica”: o humanismo. “Com o dr. António José Seguro, terei divergências doutrinárias, mas com o outro candidato, as divergências são de outra ordem: ele não olha para o ser humano como deve ser. Não quero um país dividido por cores, religiões ou nacionalidades. Escusamos de ter uma imitação de Trump em Portugal”, concluiu.

A posição de Portas segue-se à de outros nomes da direita e do centro-direita, como Assunção Cristas, Carlos Moedas e Pedro Duarte, que já declararam apoio a Seguro. Recentemente, também foi divulgada uma carta assinada por 250 personalidades não socialistas a apoiar o candidato do PS na segunda volta.