A tempestade pós-tropical Gabrielle está a afetar o arquipélago dos Açores desde a noite de quinta-feira, tendo já deixado rajadas de vento que atingiram os 123 quilómetros por hora na ilha do Faial, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com a meteorologista Rita Mota, as ilhas do grupo Central são as mais expostas, em particular Faial, Pico, Graciosa, Terceira e São Jorge.

Na Graciosa registou-se o valor máximo de precipitação acumulada numa hora, com 21 milímetros entre a 01h00 e as 02h00 locais. A especialista alertou ainda à Lusa, no Expresso, que as populações devem manter-se atentas às indicações da Proteção Civil, dado que o vento deverá perder intensidade em algumas ilhas, mas aumentar na Graciosa, Terceira e também em São Miguel, no grupo Oriental.

Apesar de Gabrielle ter perdido as características de furacão e ser agora classificada como depressão pós-tropical, o IPMA avisa que isso não significa menor intensidade.

“Neste momento, a melhor designação que se aplica é um ciclone pós-tropical”, explicou a meteorologista Tânia Viegas, sublinhando que as rajadas podem continuar fortes.

O Governo Regional dos Açores declarou situação de alerta até às 18h00 de sexta-feira nos grupos Central e Ocidental, mantendo em vigor o aviso vermelho para precipitação, vento e agitação marítima. Como medida preventiva, foram encerrados serviços públicos não essenciais e todas as escolas nestas ilhas.

