Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Na última sexta-feira, Trump falou sobre a possibilidade de um acordo, algo que Netanyahu salientou domingo que ainda não estará "finalizado". Perante estas declarações, o presidente norte-americano tentará esta segunda-feira um acordo no encontro com o primeiro-ministro de Israel.

De acordo com fontes, o acordo estipula a libertação de todos os reféns no prazo de 48 horas após a confirmação do acordo. Assim que forem devolvidos, Israel libertará centenas de prisioneiros palestinianos que cumprem penas de prisão perpétua.

Os membros do Hamas que se comprometerem com a paz receberão amnistia e passagem segura para fora de Gaza, sendo que o grupo não terá qualquer papel futuro no território.

As Forças de Defesa de Israel (IDF) retirar-se-ão gradualmente da Faixa de Gaza e Gaza será governada por um governo de transição interino.