“Hoje mesmo assinei um despacho a determinar que, devido à aproximação do ciclone tropical Gabrielle, a partir das 18h00 do dia 25 de setembro e até às 18h00 do dia 26 de setembro, serão encerrados (...) todos serviços e organismos públicos localizados nas ilhas dos grupos Ocidental e Central”, declarou Bolieiro, em conferência de imprensa no Palácio da Conceição, em Ponta Delgada.

A decisão abrange as ilhas Terceira, Graciosa, Pico, Faial e São Jorge (grupo Central), bem como Flores e Corvo (grupo Ocidental), que estarão sob aviso vermelho do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) devido a chuva intensa, vento forte e agitação marítima.

Segundo o governante, o encerramento inclui escolas de todos os níveis de ensino e organismos públicos, ficando de fora apenas os serviços essenciais, como hospitais, centros de saúde e Proteção Civil.

No grupo Oriental, que integra São Miguel e Santa Maria, os serviços públicos vão manter-se abertos.

Bolieiro apelou ainda à população para adotar medidas de autoproteção, como restringir deslocações, evitar a orla costeira e acompanhar as informações oficiais. “Não sendo possível, infelizmente, evitar o furacão, é possível, no entanto, reduzir a exposição de cada um ao risco”, sublinhou.

De acordo com a meteorologista Rita Mota, da delegação dos Açores do IPMA, citada pela Lusa, o ciclone Gabrielle é atualmente classificado como um furacão de categoria 3 na escala de Saffir-Simpson.

As previsões para o grupo Ocidental indicam rajadas de vento até 150 km/h, precipitação intensa e ondas que poderão atingir entre 14 e 18 metros. No grupo Central, o cenário é ainda mais severo, com rajadas que podem chegar aos 200 km/h.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.