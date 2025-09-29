Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou esta segunda-feira, numa publicação na rede Truth Social, que vai impor uma tarifa de 100% a “todos os filmes produzidos fora dos Estados Unidos”.

Trump não detalhou quando ou de que forma a medida poderá ser aplicada. Caso avance, será a primeira vez que o presidente impõe tarifas a um serviço, em vez de a bens, de acordo com a CNN.

Em maio, Donald Trump já tinha ameaçado aplicar tarifas a filmes estrangeiros, alegando que os incentivos fiscais oferecidos por outros países têm levado as produções para fora dos EUA. Na publicação desta segunda-feira, destacou particularmente a Califórnia como “uma das regiões mais afetadas”.

O setor de Hollywood foi apanhado de surpresa quando a proposta surgiu pela primeira vez. Fontes da indústria classificaram-na como “chocante” e alertaram que, a concretizar-se, poderia representar “um travão quase total à produção”. No entanto, sublinharam também que a execução da medida seria “demasiado complexa” e que Trump não teria jurisdição direta para a implementar.

Os estúdios de Hollywood continuam a recorrer ao estrangeiro, onde os custos de produção são significativamente mais baixos, segundo Jay Sures, vice-presidente da United Talent Agency.

O anúncio de Trump já se refletiu nas bolsas. As ações da Netflix abriram a cair 1% na manhã de segunda-feira, enquanto outras empresas ligadas ao cinema, como a AMC e a Walt Disney Company, registaram ganhos.

