Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O novo patronato é presidido por Adriana Domínguez, com Adolfo Domínguez como presidente honorário e José Luis Sainz, vice-presidente da marca. Antonio Roade assume o cargo de diretor da fundação.

Como parte da iniciativa, a Fundação Adolfo Domínguez firmou um acordo com a Universidade Politécnica da Catalunha, líder em engenharia e tecnologia em Espanha, para o desenvolvimento de projetos de investigação na indústria da moda.

Entre as atividades programadas, destaca-se um grande encontro de moda sustentável que terá lugar no dia 15 de outubro, em Madrid, sob o título "Moda e território: Novas alianças para o desenvolvimento rural". O evento será organizado em colaboração com as entidades ambientais Legados e Oikos Política e Meio Ambiente e contará com a participação de conferencistas de marcas como Oteyza, Ecoalf, Textil Santanderina e Adriana Domínguez.

A fundação participará também no Solidarity Fest 2025, em Cambados (Pontevedra), nos dias 10, 11 e 12 de outubro, através de oficinas e debates. A presença da Fundação Condado de Taboada, parceira do evento, reforça o compromisso com o desenvolvimento rural sustentável e a educação ambiental. Entre os objetivos está a recuperação e valorização de cultivos autóctones, bem como a relocalização de centros de produção de tecidos naturais para a indústria da moda.

Alinhada com a moda consciente e ligada ao território, a Fundação Adolfo Domínguez aderiu à Alianza por la Lana, iniciativa do Madrid Design Festival, que visa recuperar a lã produzida e trabalhada em Espanha como material cultural, económico e patrimonial estratégico.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.