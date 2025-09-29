Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Partido Ação e Verdade (PAS), da Presidente Maia Sandu, venceu as eleições legislativas na Moldova, garantindo pelo menos 48% dos votos, segundo a contagem de 95% das urnas.

De acordo com a AFP, o Bloco Patriótico pró-Rússia surge em segundo lugar, com 25,6%, seguido do Movimento Alternativo Nacional (MAS), liderado pelo autarca de Chisinau, Ion Ceban, com 8,45%.

A participação eleitoral foi de 52%, num escrutínio considerado decisivo para o futuro do país, dividido entre a aproximação à União Europeia e a influência russa.

Apesar de liderar as sondagens, o PAS perdeu terreno em relação a 2021, em parte devido às dificuldades económicas que marcam uma das nações mais pobres da Europa, que formalizou o pedido de adesão à União Europeia em 2022.

A votação foi marcada por receios de compra de votos, distúrbios e por uma “campanha de desinformação sem precedentes” atribuída pela União Europeia à Rússia. Maia Sandu, que votou em Chisinau, acusou Moscovo de “interferência maciça”, alertando que o país está “em perigo”.

Desde agosto, a polícia moldava realizou mais de 600 buscas ligadas a alegadas tentativas de desestabilização, com dezenas de detenções. O serviço de cibersegurança revelou ainda ter neutralizado em tempo real várias tentativas de ataques contra a infraestrutura eleitoral. Moscovo rejeita qualquer envolvimento.

Com 2,4 milhões de habitantes, a Moldova enfrenta sucessivas crises desde a invasão russa da Ucrânia, em 2022. Ao todo, cerca de vinte partidos e candidatos independentes disputaram os 101 lugares do Parlamento.

Em 2021, o PAS tinha conquistado 52,8% dos votos, contra 27,2% do Bloco dos Socialistas e Comunistas.

