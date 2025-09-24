Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O ciclone tropical Gabrielle, atualmente a leste/nordeste do Atlântico, continuará a deslocar-se em direção aos Açores antes de chegar a Portugal continental já em fase de depressão pós-tropical. Segundo o último comunicado do IPMA, emitido esta quarta-feira, o ciclone encontrava-se nas coordenadas 36°N 50°W, com pressão mínima no seu centro de 962 hPa, de acordo com dados do National Hurricane Center (NHC).

Prevê-se que Gabrielle atinja Portugal continental a partir das 12h00 de 26 de setembro como depressão pós-tropical. A partir do final do dia 27, o litoral oeste poderá registar períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes acompanhados de trovoadas, que se estenderão ao restante território, sobretudo às regiões Centro e Sul, no dia 28.

Além da precipitação, espera-se um aumento da intensidade do vento nas terras altas e no litoral oeste, bem como uma subida da agitação marítima. O IPMA alerta para a incerteza na trajetória da depressão, que poderá alterar a distribuição e intensidade da chuva, do vento e das ondas nos próximos dias.

O instituto continuará a acompanhar a evolução de Gabrielle e poderá emitir avisos meteorológicos caso a situação se agrave, embora, no contexto atual, estes sejam considerados pouco prováveis. O próximo comunicado será emitido amanhã, dia 25, até às 19h00.

Açores preparam-se para o mau tempo

Devido à passagem do furacão Gabrielle pelos Açores, os portos de Angra e de São Mateus, na ilha Terceira, e da Praia da Graciosa, na ilha Graciosa, vão estar encerrados entre as 18h00 de amanhã e as 18h00 de sexta-feira.

Também serão encerrados os portos da Horta, Madalena, Lajes do Pico, Flores e Corvo.

Esta tarde, o presidente do Governo dos Açores anunciu o encerramento das escolas e serviços públicos nas sete ilhas do grupo Ocidental e Central.

"Hoje mesmo assinei um despacho a determinar que, devido à aproximação do ciclone tropical Gabrielle, a partir das 18h00 do dia 25 de setembro e até às 18h00 do dia 26 de setembro, serão encerrados (...) todos serviços e organismos públicos localizados nas ilhas dos grupos Ocidental e Central", afirmou José Manuel Bolieiro.

