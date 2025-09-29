A McDonald’s anunciou o regresso de uma das suas promoções mais emblemáticas: o jogo Monopoly, diz a CNN. Depois de mais de dez anos afastado do público norte-americano, o jogo regressa aos restaurantes da marca a 6 de outubro, mas com uma grande diferença: em vez do tradicional tabuleiro físico, a experiência será predominantemente digital, jogada através da aplicação da McDonald’s por membros registados do programa de fidelidade.

Apesar da transição para o digital, algumas peças físicas ainda estarão presentes em determinados produtos, como as caixas grandes de batatas fritas, que podem ser destacadas e posteriormente escaneadas na aplicação para desbloquear prémios. Também será possível obter peças digitais através de encomendas selecionadas na app.

Os prémios variam desde refeições gratuitas e pontos de recompensa adicionais até prémios de grande valor, como 1 milhão de milhas da American Airlines, um Jeep Grand Cherokee ou mesmo 1 milhão de dólares em dinheiro.

A promoção Monopoly da McDonald’s foi originalmente lançada em 1987, baseada no famoso jogo de tabuleiro da Hasbro. A última edição nos Estados Unidos ocorreu em 2014, embora o jogo tenha continuado disponível em vários mercados internacionais desde então.

Esta iniciativa surge num momento em que a McDonald’s procura consolidar o crescimento após um início de ano difícil: no trimestre que terminou a 30 de junho, as vendas subiram 2,5%, encerrando dois trimestres consecutivos de declínio. A marca atribuiu esta recuperação a promoções como a parceria com “A Minecraft Movie” e ao lançamento das tiras de frango crocantes, bem como à reintrodução do menu “Extra Value Meals”.

Apesar da popularidade, Monopoly esteve envolvido num dos maiores escândalos da história das promoções da McDonald’s. Em 2001, o FBI investigou uma fraude em que vários vencedores de prémios milionários estavam ligados entre si. Jerome Jacobson, antigo responsável de segurança da Simon Marketing — empresa encarregue de gerir os concursos da McDonald’s — organizou a manipulação das peças de maior valor, cobrando até 50.000 dólares por peças de 1 milhão de dólares e desviando mais de 20 milhões de dólares da marca. O caso ficou conhecido como o esquema de “Uncle Jerry” e deu origem a um documentário exibido pela HBO em 2020.