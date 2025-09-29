Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De 29 de setembro a 2 de outubro, a programação decorre em vários pontos da cidade do Porto e inclui provas, workshops, campeonatos e roteiros. O destaque do primeiro dia vai para o workshop de “cupping”, às 13h00, no Kuji, onde os participantes são iniciados na análise sensorial do café.

Nos dias seguintes, haverá sessões sobre latte art, extração a frio e até sobre a influência da mineralização da água na qualidade da bebida. A 1 de outubro, Dia Internacional do Café, realiza-se uma das competições mais aguardadas — o “Latte Art Throwdown”.

De 3 a 5 de outubro, o festival concentra-se na Alfândega do Porto, com o Coffee Market. A entrada garante provas ilimitadas de café e o acesso a mesas-redondas e debates com especialistas nacionais e internacionais. A sustentabilidade e o papel do café de especialidade no dia a dia dos consumidores estarão no centro das discussões.

Os bilhetes para o Coffee Market estão disponíveis a partir de 10 euros, e algumas atividades requerem reserva prévia.

