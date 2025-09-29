Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A intensidade de ataques cibernéticos, sabotagem e outras ações hostis levadas a cabo pela Rússia contra o Reino Unido poderá significar que os dois países já estão em guerra, afirmou Eliza Manningham-Buller, antiga diretora do MI5.

A responsável, que liderou a agência de espionagem doméstica entre 2002 e 2007, considerou que a situação mudou desde a invasão da Ucrânia, citando a recolha de informações, ataques físicos e ciberataques conduzidos por Moscovo. Manningham-Buller concorda com a especialista Fiona Hill, que em entrevista ao The Guardian declarou que Moscovo está em guerra com o Ocidente.

A antiga chefe do MI5 sublinhou que, embora se trate de “um tipo diferente de guerra”, a hostilidade e a intensidade das ações russas no Reino Unido são extensas.

Manningham-Buller criticou ainda as decisões dos governos dos EUA e do Reino Unido de reduzir drasticamente o financiamento à ajuda internacional, alertando que isso cria oportunidades diplomáticas para a China. A antiga diretora destacou o impacto positivo de projetos de saúde financiados pelos EUA, como o tratamento do VIH em África, e defendeu que o poder suave, incluindo a ajuda humanitária e a atuação de serviços como a BBC World Service, é crucial para a influência global do Reino Unido.