O projeto nasce como homenagem ao fumeiro português, "valorizando o tempo, o sabor e a tradição que definem esta expressão genuína da gastronomia nacional". A marca é lançada oficialmente em simultâneo com a abertura da sua loja online, permitindo que os produtos cheguem a todo o país e além-fronteiras.

Ao longo de mais de 20 anos de carreira, Frederico Pombares tornou-se uma referência na televisão e nas redes sociais, conquistando o público com programas como Último a Sair, Telerural, Tabu e, mais recentemente, Ruído. Paralelamente, destacou-se pelo olhar atento sobre a gastronomia portuguesa, popularizando a hashtag #dizquevaisdapartedopombares, que se transformou num selo informal de confiança para quem procura experiências gastronómicas autênticas.

“Finalmente consegui ter uma linha de enchidos com o meu gosto particular. Quis criar produtos simples, honestos, muito ligados à memória e ao prazer de comer bem. Aqui, o tempo e o sabor são ingredientes tão importantes como a carne”, afirma Pombares.

Produzidos numa salsicharia certificada em Montemor-o-Novo, os enchidos da Pombares Fumeiro incluem farinheira, morcela alentejana, painho fatiado, lombo fatiado, chouriço de carne e chouriço de vinho, em versões de porco branco e porco preto. A marca oferece ainda uma caixa de experimentação, que reflete o percurso gastronómico do fundador e convida à descoberta do fumeiro de diferentes regiões portuguesas.