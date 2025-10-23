Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Em nome da minha família, não tenho dúvidas que o nosso pai, avô, sogro, e no caso da minha mãe marido, Francisco Pinto Balsemão foi e é o nosso herói", começa por destacar o filho, Francisco Pedro Balsemão, no discurso que encerra a cerimónia.

O filho do fundador da SIC e Expresso e o seu sucessor à frente do grupo Impresa admitiu que Pinto Balsemão “não era uma pessoa perfeita”. “O nosso pai foi por vezes um pai e um marido ausente. Se entrou duas vezes na cozinha lá em casa foi por engano”, recorda Francisco Pedro Balsemão.

Destaca, no entanto, que fez pela sua família “muito mais do que ficou por fazer”. “Foi transcendente”, resumiu. “Construiu uma família que tudo fará para continuar o seu legado”, nomeadamente os 20 descendentes entre filhos, netos e bisnetos — “todos sportinguistas”. “Somos unidos, fortes, divertidos como ele quis”, acrescentou.

Com carinho pela memória do pai diz que não tem dúvidas que o nome Balsemão significa privilégio e por isso "tem obrigação de deixar o mundo melhor" e é isso que o pai os ensinou a fazer.

Sublinha que o pai não era alguém que gostava de rotinas, mas fazer "cada dia diferente do dia anterior", apesar de não o conseguir todos os dias.

Recorda também o tempo em que foi injustiçado pela classe política e os momentos em que escolheu deixar uma marca no mundo e não viver das heranças de uma família que era abastada. “Por termos nascido em berço d’ouro tínhamos de fazer mais do que os outros.”

Lembra como era importante para o pai ser um homem que gostava dos "pequenos prazeres da vida" como um bife tártaro ou um copo de vinho gelado. Nos momentos privados ainda era um homem mais interessante do que em público, diz o filho, com alcunhas e "Private Jokes" que não serão esquecidas entre os seus.

Por fim, diz que o pai "nunca será uma nota de rodapé na história" e promete em conjunto com a família passar os seus valores às novas gerações.

