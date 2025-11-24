Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt



Filipe Garcia junta-se ao É Desta Que Leio Isto no próximo encontro, marcado para dia 27 de novembro, uma quinta-feira, pelas 21h00. Consigo traz "Breve História do 25 de Novembro", o seu mais recente livro, publicado pela Ideias de Ler. Para se inscrever basta preencher o formulário que se encontra neste link. No dia do encontro vai receber, através do WhatsApp — no nosso canal —, todas as instruções para se juntar à conversa. Se ainda não aderiu, pode fazê-lo aqui. Quando entrar no canal, deve carregar em "seguir", no canto superior direito, e ativar as notificações (no ícone do sino).

Em "Vem Abrir a Porta à Noite", Pedro Abrunhosa aprofunda a revolução iniciada com o emblemático álbum "Viagens", descrito por Lídia Jorge no prefácio como "amor em carne viva", que desafiou estereótipos e conferiu à palavra cantada uma dimensão sensível e visceral. Este livro evidencia a sensibilidade única e o pensamento do músico, apresentando letras que se tornaram bandeiras sociais e humanas, sem perder o rigor e a originalidade literária que sempre marcaram a sua carreira.

As vozes e as geografias que se cruzam nestas páginas refletem o papel de Pedro Abrunhosa como homem de causas que tocam e movem a sociedade, onde cada criação é celebrada como instrumento de reflexão e aprendizagem. A palavra é o ponto de partida e de chegada, elevando-se a hinos intemporais ouvidos e cantados por diferentes gerações.

Reconhecido como figura cimeira da música portuguesa e distinguido com múltiplos prémios de mérito cultural, Pedro Abrunhosa construiu uma carreira sólida, publicada internacionalmente. "Vem Abrir a Porta à Noite" convoca os leitores para uma viagem que transcende o tempo e afirma, com pleno direito, o talento de Pedro Abrunhosa enquanto senhor da palavra.

___

Livro: "Vem Abrir a Porta à Noite" Autor: Pedro Abrunhosa Editora: Contraponto Data de lançamento: 20 de novembro de 2025 Preço: € 17,70 Subscreva a Newsletter do É Desta que Leio Isto aqui e receba diretamente no seu e-mail, todas as semanas, sugestões de leitura, notícias e acesso a pré-publicações.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.