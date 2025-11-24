Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
Em "Vem Abrir a Porta à Noite", Pedro Abrunhosa aprofunda a revolução iniciada com o emblemático álbum "Viagens", descrito por Lídia Jorge no prefácio como "amor em carne viva", que desafiou estereótipos e conferiu à palavra cantada uma dimensão sensível e visceral. Este livro evidencia a sensibilidade única e o pensamento do músico, apresentando letras que se tornaram bandeiras sociais e humanas, sem perder o rigor e a originalidade literária que sempre marcaram a sua carreira.
As vozes e as geografias que se cruzam nestas páginas refletem o papel de Pedro Abrunhosa como homem de causas que tocam e movem a sociedade, onde cada criação é celebrada como instrumento de reflexão e aprendizagem. A palavra é o ponto de partida e de chegada, elevando-se a hinos intemporais ouvidos e cantados por diferentes gerações.
Reconhecido como figura cimeira da música portuguesa e distinguido com múltiplos prémios de mérito cultural, Pedro Abrunhosa construiu uma carreira sólida, publicada internacionalmente. "Vem Abrir a Porta à Noite" convoca os leitores para uma viagem que transcende o tempo e afirma, com pleno direito, o talento de Pedro Abrunhosa enquanto senhor da palavra.
