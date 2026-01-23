Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Este ano, o Festival da Canção conta com 16 canções, assinadas por autores convidados e por autores selecionados através dos mecanismos de acesso ao concurso.

Aqui fica as canções já disponíveis no Youtube do Festival da Canção e também nas plataformas streaming:

Agridoce — Onde Quero Estar

André Amaro — Dá-me a Tua Mão

Bandidos do Cante — Rosa

Bateu Matou — Nos Teus Olhos

João Ribeiro — Canção do Querer (autoria de Cristina Branco)

Dinis Mota — Jurei

Mário Marta — Pertencer (autoria de Djodje)

EVAYA — Sprint

Francisco Fontes — Copiloto

Gonçalo Gomes — Doce Ilusão

Inês Sousa — Um Filme ao Contrário

Jacaréu e Ana Margarida — O-pi-ni-ão

Marquise — Chuva

Nunca Mates o Mandarim — Fumo

Silvana Peres — Não Tem Fim (autoria de Rita Dias)

Sandrino — Disposto a Tudo

Segundo o comunicado enviado às redações, a apresentação do Festival estará a cargo de Vasco Palmeirim, que conduz a primeira semifinal e a Grande Final, Filomena Cautela, responsável pela segunda semifinal e pela Final, e ainda Catarina Maia e Alexandre Guimarães, presentes nos três espetáculos. Os quatro apresentadores assumem também a condução dos conteúdos de estúdio, da Green Room e das plataformas digitais.

A primeira semifinal realiza-se a 21 de fevereiro, a segunda a 28 de fevereiro, e a Grande Final acontece no dia 7 de março.

Nesta edição, o Festival muda de casa, os espetáculos terão lugar nos estúdios da Valentim de Carvalho, em Paço de Arcos. O público pode assistir ao vivo mediante inscrição prévia online, sujeita à lotação da sala. As inscrições abrem a 1 de fevereiro no site oficial do Festival da Canção.

Entre as principais novidades desta edição destaca-se a introdução do voto online, disponível pela primeira vez na história do Festival. O voto pode ser realizado através do site oficial e tem o mesmo peso e o mesmo custo de um voto telefónico.

A Antena 1 volta a ser a rádio oficial do Festival da Canção, integrando as 16 canções na sua playlist regular. Mantém-se também o podcast oficial Falar pelos Dois, com Andreia Rocha e Bernardo Pereira, dedicado aos bastidores, curiosidades e novidades do concurso, com convidados especiais.

