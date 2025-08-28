Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A repetição de incêndios com contornos suspeitos na vila de Cascais está a lançar um clima de inquietação entro os comerciantes e moradores da zona histórica. Em menos de um mês, dois estabelecimentos, a Casa das Bifanas e, mais recentemente, o Crow's Bar, na Travessa da Misericórdia, foram atingidos por incêndios que terão tido origem nas respetivas esplanadas durante a madrugada.

No caso mais recente, ocorrido na madrugada de terça-feira, pelas 5h09, o alerta foi dado para um fogo que deflagrou na esplanada do Crow's Bar. A rápida intervenção dos Bombeiros de Cascais foi crucial para evitar que o incêndio se alastrasse ao edifício habitacional, embora danos significativos tenham sido registados na fachada, mobiliário exterior e interior do bar.

Uma loja de vestuário próxima também foi forçada a encerrar.

Indícios de fogo posto

Os dois incêndios consecutivos aconteceram de madrugada, aparentemente com início nas esplanadas e sem causas acidentais visíveis.

O responsável pelo Crow's Bar não hesita em apontar a hipótese de fogo posto. A Policia Judiciária (PJ) esteve presente no local para recolher vestígios e indícios de eventual crime. As autoridades não descartaram a possibilidade de estarem perante um mesmo autor, suspeitando-se da atuação de um pirómano.

Contactada pelo 24notícias, a PJ apenas respondeu que, ao tratar-se de um processo em investigação, não podem ser facultadas mais informações nesta fase.

Falta de videovigilância e preocupação com segurança

O proprietário do estabelecimento ressaltou, em declarações ao Cascais24, a importância da videovigilância no centro da vila. Segundo afirma, a instalação das câmaras de segurança, anunciada há meses, continua por concretizar.

De acordo com o mesmo jornal, a Câmara Municipal de Cascais garante que o processo de instalação de CCTV está em curso e deve estar concluído até 15 de setembro. A zona baixa da vila é, segundo o executivo, uma das áreas prioritárias.

E agora?

Enquanto a investigação prossegue, o responsável espera reabrir já este sábado, apesar dos prejuízos materiais.