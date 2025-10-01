Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“Estamos em alerta máximo”, escreveu o grupo no Telegram, acrescentando que registou também “aumento da atividade de drones” sobre as embarcações.

A flotilha, composta por mais de 50 barcos, encontrava-se a cerca de 150 milhas náuticas (240 quilómetros) da Faixa de Gaza, segundo a Lusa na RTP.

Fontes militares disseram à estação israelita Kan que a Marinha está pronta para intercetar o grupo, transferindo os ativistas para um navio militar e rebocando as embarcações até Ashdod, com a possibilidade de algumas serem afundadas. Israel insiste que não permitirá a entrada no enclave palestiniano, sujeito a um bloqueio.

Apesar dos alertas, os responsáveis da flotilha reafirmaram que a missão humanitária continuará. O Governo português reiterou o apelo aos três ativistas nacionais a bordo — Mariana Mortágua, Sofia Aparício e Miguel Duarte — para que permaneçam em águas internacionais, alertando para “riscos muito sérios”.

Paulo Rangel recordou que as fragatas italianas destacadas para apoio consular não sairão dessa zona e que existe alternativa para entregar a ajuda humanitária através do Chipre, com a colaboração da Igreja Católica. A proposta foi rejeitada pelos ativistas, que defendem a necessidade de romper o bloqueio.

A Flotilha Global Sumud é considerada a maior iniciativa humanitária organizada até hoje com destino a Gaza.

O conflito no enclave recomeçou a 7 de outubro de 2023 com os ataques do Hamas a Israel, que fizeram 1.200 mortos e 251 reféns. A ofensiva israelita em resposta já causou mais de 66 mil mortos, destruiu quase todas as infraestruturas e forçou centenas de milhares de pessoas a deslocarem-se. Mais de 400 pessoas, sobretudo crianças, morreram devido à fome provocada pelo bloqueio à entrada de ajuda humanitária.

