O deputado Filipe Melo, vice-secretário da Mesa da Assembleia da República e presidente da distrital de Braga do Chega, foi alvo de uma ação cível interposta por Joaquim Pinto do Vale, líder da concelhia de Barcelos do partido, que o acusa de não devolver empréstimos pessoais num total de 6.500 euros.

De acordo com a ação, apresentada no Juízo Local Cível de Braga em junho deste ano, os empréstimos terão sido feitos entre abril de 2023 e junho de 2024, em três tranches — 2.000, 2.500 e novamente 2.000 euros, avança o Observador. Pinto Vale alega que o deputado justificou os pedidos com “dificuldades económicas”, prometendo restituir as quantias até dezembro de 2024, após receber o subsídio de Natal.

O dirigente do Chega afirma ainda que Melo “se aproveitou de uma relação de amizade e confiança” entre ambos, construída ao longo de mais de quatro anos de militância conjunta. Segundo a ação, o deputado terá voltado a pedir dinheiro em outubro de 2024, no valor de 2.500 euros, mas o pedido foi recusado.

O advogado de Joaquim Pinto do Vale, Firmino Lopes da Silva, confirmou a existência da ação e explicou que o processo aguarda agora a contestação da defesa. O objetivo da queixa é a restituição dos 6.500 euros, acrescidos de juros de mora.

Este caso soma-se a outros episódios de endividamento associados a Filipe Melo. Em 2022, o deputado admitiu à revista Visão ter cerca de 120 mil euros em dívidas “em resolução”, incluindo 25 mil euros em portagens, 800 euros em despesas médicas e 60 mil euros em créditos hipotecários. O mesmo ano foi ainda marcado por várias ações de execução e por uma penhora de rendimentos decretada após uma dívida de 15 mil euros ao Colégio João Paulo II.

O deputado já foi também acusado de desobediência durante um jantar-comício de André Ventura em 2021 (caso arquivado em 2023) e alvo de queixas internas no Chega por alegada intimidação e uso de elementos ultras ligados ao Vitória de Guimarães. No Parlamento, foi ainda acusado de conduta imprópria por vários deputados, incluindo Isabel Moreira e Eva Cruzeiro.

