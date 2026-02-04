Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a informação divulgada pela GNR, a detenção ocorreu durante uma ação de patrulhamento na vila da Ericeira, quando os militares abordaram e fiscalizaram o indivíduo. No interior de uma bolsa que este transportava foram encontrados 1 150 euros em papel-moeda contrafeito.

No seguimento da ação, foi ainda apurado que parte da moeda falsa já tinha sido utilizada no pagamento de uma despesa num estabelecimento comercial, tendo sido apreendido o numerário correspondente, no valor de 40 euros.

O suspeito foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Lisboa Oeste – Mafra.

