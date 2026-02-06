Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Estamos agora [12h00] numa fase mais serena do que tivemos na última madrugada e, de facto, as previsões que temos presentes mostram que no final da tarde, por volta das 18h00, é natural que a circunstância volte a ser mais complexa", disse Pedro Duarte.

O Douro transbordou durante a madrugada, inundando alguns estabelecimentos comerciais, sobretudo em Miragaia e Ribeira. Nesse sentido, Pedro Duarte destacou que muitas medidas preventivas foram tomadas, incluindo a retirada de bens de valor dos comércios, o que ajudou a minimizar os danos. Segundo o coordenador do Serviço Municipal de Proteção Civil, Ricardo Pereira, os impactos materiais foram limitados devido à preparação antecipada dos comerciantes e residentes.

O presidente da Câmara reforçou que, até ao início da tarde, a situação estava “controlada” e que as previsões meteorológicas indicam que a complexidade pode aumentar novamente ao final da tarde, pelo que é essencial que a população esteja pronta para reagir com calma e segurança.

Portugal continua a sentir os efeitos da depressão Leonardo, com chuva persistente e por vezes forte em várias regiões do país, provocando inundações localizadas e exigindo acompanhamento constante das autoridades.

