“Não há dúvida que temos de rever a forma de recrutamento, simplificando, encurtando, revendo critérios de admissibilidade e de organização das provas, tudo sem perder a qualidade e a exigência. O Governo está a preparar um diploma que vem responder a esta dificuldade no recrutamento e a uma maior exigência do sistema prisional”, afirmou a Ministra da Justiça Rita Alarcão Júdice.

Numa curta intervenção, a ministra associou o número reduzido de formandos à “lentidão do procedimento concursal”, iniciado há cerca de um ano, à “multiplicidade e a especificidade de provas” e aos “requisitos de candidatura”.

Neste contexto, Rita Alarcão Júdice concluiu ter perante si “os melhores”.

Segundo informação prestada durante a cerimónia, o curso começou em 13 de outubro e está a ser frequentado por 50 homens e sete mulheres, com idades compreendidas entre os 22 e os 33 anos, maioritariamente originários das regiões Norte e Centro e com o 12.º ano de escolaridade.

A expectativa é que os formandos estejam prontos a iniciar funções em julho de 2026.