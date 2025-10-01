Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a mesma fonte, o candidato apresentou requerimento formal de desistência, entregue esta segunda-feira no tribunal.

Em declarações, Manuel Serra, número dois da lista do Chega à autarquia, confirmou ter sido informado pessoalmente da decisão de Mithá Ribeiro. Serra adiantou ainda que irá assumir a liderança da candidatura, de forma a garantir a sua continuidade.

“Estou a ter o apoio do partido”, afirmou, acrescentando que o objetivo do Chega em Pombal passa por conquistar representação na vereação.

