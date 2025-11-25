Durante o processo de recuperação, Nuno Markl destacou ainda o papel do filho Pedro, de 16 anos, que chamou o 112 com “sangue frio”, e agradeceu o apoio da namorada, Teresa, e da ex-companheira, Ana Galvão e dos amigos. Ontem, no programa da Renascença Três da Manhã, Ana Galvão elogiou o filho que "ligou ao 112 quando a coisa aconteceu. Percebeu que tinha algo de errado com o pai. Isto aconteceu na tarde de quinta-feira quando o Nuno se sentiu mal e achou que não valia a pena ligar para o 112". Ainda que o pai tenha antes dito que não era necessário fazê-lo. A ex-mulher de Nuno Markl, aproveitou o momento para deixar o "alerta porque nunca é demais estarem atentos aos sinais que podem indicar o AVC. Fraqueza ou dormência, dificuldade na fala, problemas de visão, alterações no equilíbrio, dor de cabeça súbita e muito intensa sem que haja razão para tal, confusão mental e náuseas e vómitos".

Nuno Markl, inicialmente hospitalizado no Hospital de Cascais, foi depois transferido para o Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, depois de ter tido um AVC na sexta-feira passada. O humorista, guionista e radialista de 54 anos encontra-se estável, livre de perigo, e a recuperação tem sido favorável.