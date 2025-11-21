Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt



Estes são os dados da mais recente sondagem da Intercampus para a CMTV, Correio da Manhã e Jornal de Negócios. Dos inquiridos, 20% não sabem ou não responderam em quem votariam.

Este era um movimento já evidente na sondagem da Pitagórica, divulgada no início desta semana. Agora o barómetro Intercampus de novembro mostra Marques Mendes na frente (16,4%). É seguido de perto pelo líder do Chega (15,9%) e pelo almirante (15,5%).

João Cotrim de Figueiredo, que ascende ao quarto lugar e ultrapassa António José Seguro. O eurodeputado da Iniciativa Liberal obtém 11,5%, mais do que os 11,1% alcançados pelo candidato apoiado pelo PS.

O estudo foi realizado entre 14 e 19 de novembro, e já apanhou os primeiros debates televisivos, que arrancaram esta segunda-feira.

Atribui ainda 4,3% à bloquista Catarina Martins, 3,8% ao comunista António Filipe e 1,6% a Jorge Pinto, que é apoiado pelo Livre.

