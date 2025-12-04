Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a CNN Portugal, “os dois secretários de estado portugueses que estiveram presentes no encontro anual da Associação Portuguesa de Viagens e Turismo (…) não tiveram nenhum encontro formal com o chefe do Executivo da Região”. Sam Hou Fai, que lidera o Governo de Macau desde 2024, “não teve agenda” para receber Pedro Machado e Hugo dos Santos, respetivamente secretários de Estado do Turismo e das Infraestruturas.

A ausência de encontro ocorre numa fase em que as relações bilaterais entre Portugal e a China são consideradas “boas ou até muito boas”, recordando a CNN Portugal a recente deslocação do primeiro-ministro Luís Montenegro ao país asiático. No entanto, um movimento diplomático recente poderá ter alterado o ambiente político.

A estação refere que o novo embaixador português em Pequim, Manuel Cansado Carvalho, não terá sido bem visto pelas autoridades chinesas, não pela sua escolha, mas pelas circunstâncias da substituição. O anterior embaixador, Paulo Jorge Nascimento, foi transferido para a Etiópia — uma mudança que Pequim terá interpretado como uma “falta de consideração”, numa altura em que, segundo a mesma peça, “o embaixador que ‘saia de Pequim ia ser para uma chancelaria de primeira linha’”.

Questionado pela CNN Portugal, o Ministério dos Negócios Estrangeiros não comentou o caso. De acordo com o canal, o movimento diplomático é considerado “normal” no Palácio das Necessidades, apesar da sensibilidade atual das relações Portugal-China, marcadas pela “guerra das tarifas” e pela “intervenção chinesa, mesmo que indireta, no conflito da Ucrânia”.

A mesma peça destaca ainda aquilo que descreve como a principal ironia do episódio: o Chefe do Executivo ter encontrado tempo na agenda para um encontro com o agora deputado José Cesário, atual presidente da comissão de Negócios Estrangeiros e antigo secretário de Estado das Comunidades, também presente no território.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.