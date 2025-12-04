Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A cantora acumula 19 galardões de platina e, em 2024, tornou-se a mais jovem artista portuguesa a esgotar a MEO Arena. Para 2026, Tinoco anunciou uma data extra na Super Bock Arena, a 6 de março, depois de ter esgotado a primeira sessão no maior recinto de espetáculos do Porto.

Também Nena teve um ano de ascensão. A artista, que se estreou em nome próprio no Sagres Campo Pequeno esgotado em outubro de 2025, entrou no top 10 das artistas femininas portuguesas mais ouvidas no Spotify. O resultado surge no mesmo ano em que lançou o álbum “Um Brinde ao Agora”, um dos discos nacionais de maior impacto comercial em 2025.

As distinções atribuídas a Bárbara Tinoco e Nena refletem a dinâmica e a capacidade de renovação da música portuguesa, impulsionada por artistas que continuam a captar novos públicos e a reforçar a presença nacional nas plataformas digitais.

