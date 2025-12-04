Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“Devido à greve geral em Portugal e por forma a evitar constrangimentos nas viagens dos seus clientes, a TAP está a cancelar voos do dia 11 de dezembro”, refere a empresa em comunicado.

A TAP acrescenta ainda que “os clientes estão a ser contactados com uma alternativa, caso tenham o seu voo cancelado”. Para quem preferir alterar a viagem por iniciativa própria, a companhia permite que os passageiros “antecipem ou adiem o seu voo desse dia para os três dias antes ou depois, sem custos”, tanto no site e aplicação da TAP como através das agências de viagens.

Serviços mínimos assegurados

Para garantir operações essenciais no dia da greve, a TAP acordou serviços mínimos com vários sindicatos. A Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT) confirmou entendimentos com:

Sitava — Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos

Sitema — Sindicato dos Técnicos de Manutenção de Aeronaves

SIMA — Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e Afins

SNPVAC — Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil

No âmbito destes serviços mínimos, a companhia vai operar:

Três voos de ida e volta para os Açores;

Dois voos de ida e volta para a Madeira;

Um voo de ida e volta para Bélgica, Luxemburgo, Reino Unido, Alemanha, Suíça, França, Cabo Verde e Guiné-Bissau;

Três voos de ida e volta para o Brasil;

Dois voos de ida e volta para os Estados Unidos.

O Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) afirmou também, citados pela SIC Notícias, que “cumprirá os serviços mínimos que vierem a ser fixados” no contexto da greve geral. O sindicato convocou ainda uma assembleia-geral extraordinária para esta sexta-feira, onde os pilotos irão decidir se aderem ou não à paralisação.

__

