Os Estados Unidos testaram esta quarta-feira um míssil balístico intercontinental Minuteman III, com capacidade nuclear, segundo anunciou o Comando Global de Ataque da Força Aérea norte-americana (AFGSC).

O lançamento, designado GT 254, ocorreu a partir da base de Vandenberg, na Califórnia, e tinha como objetivo avaliar a fiabilidade, prontidão operacional e eficácia do sistema de armas, considerado um dos mais importantes do arsenal estratégico dos EUA.

De acordo com o AFGSC, o Minuteman III pode percorrer até 10 mil quilómetros e atingir uma velocidade máxima de 24 mil quilómetros por hora. O míssil viajou 6.700 quilómetros até ao atol de Kwajalein, nas Ilhas Marshall, onde se encontra o Reagan Test Site, equipado com sensores e radares de alta precisão.

“O GT 254 não foi apenas um lançamento – é uma avaliação abrangente para verificar e validar a capacidade dos sistemas ICBM para cumprirem missões críticas”, afirmou o tenente-coronel Karrie Wray, citado no comunicado.

O coronel Dustin Harmon destacou que o teste confirma “a fiabilidade, adaptabilidade e modularidade” do Minuteman III. Segundo a Força Aérea, este lançamento faz parte de uma série de testes de rotina que continuarão a ser realizados nos próximos meses.