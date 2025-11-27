Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

TAP, Iberia, Air Europa e Plus Ultra, bem como Avianca, GOL, Latam e Turkish Airlines, já tinham anunciado a suspensão dos voos na sequência do alerta emitido pelos Estados Unidos na sexta-feira.

A decisão da TAP “decorre de informação emitida pelas autoridades aeronáuticas dos Estados Unidos da América, que indica não estarem garantidas as condições de segurança no espaço aéreo venezuelano, nomeadamente na zona de informação de voo Maquetia”, referiu a companhia aérea em nota enviada à agência Lusa.

Estas ações têm origem na tensão entre os Estados Unidos da América e a Venezuela, depois do presidente norte-americano acusar os governos da Venezuela e também da Colômbia de promoverem redes de narcotráfico. No final de agosto, Trump deslocou um reforço militar significativo para o sul da Caraíbas com o objetivo de combater o narcotráfico internacional. Foram enviados um navio de guerra norte-americano, o cruzador de mísseis guiados USS Lake Erie, um submarino nuclear de ataque rápido e aeronaves de reconhecimento. E prepara-se para lançar uma nova vaga de operações contra a Venezuela.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.