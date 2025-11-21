Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A ação, desencadeada no âmbito do combate ao tráfico internacional de droga por via marítima, resultou de uma investigação coordenada pela Unidade de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ, após informação enviada pelo Maritime Analysis and Operations Centre – Narcotics (MAOC-N). As autoridades internacionais alertavam para um carregamento de estupefacientes proveniente da América do Sul, já em direção à Europa, com possível destino ao território português.

Segundo a PJ, as embarcações terão carregado a cocaína ao largo da costa do Brasil, transportando uma quantidade substancial de produto que deveria ser posteriormente transferida para embarcações de alta velocidade.

Para impedir esse transbordo, a operação envolveu um vasto dispositivo naval e aéreo, incluindo meios da Marinha, da Autoridade Marítima Nacional, da Força Aérea e equipas da Polícia Judiciária, garantindo a interceptação das duas embarcações em alto mar.

A investigação contou ainda com a colaboração da Polícia Federal do Brasil, da DEA, da JIATF West e da National Crime Agency (NCA) do Reino Unido, reforçando o caráter internacional da operação que culminou na apreensão das mais de sete toneladas de cocaína.

