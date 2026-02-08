Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo os estudantes, a iniciativa consistiu numa espécie de “sondagem à boca das urnas”, em que eram distribuídos boletins de voto alternativos. Para além dos dois candidatos, os boletins incluíam a opção “Lutar pelo Futuro”. Aos eleitores que já tinham votado era pedido que assinalassem essa opção como forma de assumir um compromisso de participação em protestos pelo fim do uso de combustíveis fósseis, apontados como a principal causa das alterações climáticas.

“A decisão mais importante que podem fazer hoje é se vão começar a lutar contra a crise climática”, afirmou Fernanda Pimentel, estudante de 17 anos. A jovem criticou a ausência de planos que, segundo disse, garantam o futuro das novas gerações, apontando que “António José Seguro representa os mesmos políticos de sempre, que ignoram esta crise há décadas”, enquanto “André Ventura representa o negacionismo climático e o ódio”.

Também Ada Costa, estudante de 14 anos, sublinhou a gravidade da situação. “A crise climática está aqui e agora”, afirmou, defendendo a necessidade de garantir o fim do uso de combustíveis fósseis até 2030 para evitar que catástrofes recentes em Portugal, que resultaram em pelo menos 12 mortes e deixaram milhares de pessoas sem acesso a eletricidade, água e habitação, se tornem recorrentes. Na sua intervenção, destacou ainda o papel do Presidente da República, afirmando que, caso um governo falhe, cabe ao chefe de Estado agir.

Os estudantes apelaram ainda à participação num protesto marcado para o dia da tomada de posse do futuro Presidente da República, a 9 de março, às 18h20, em frente ao Palácio de Belém. O objetivo, explicam, é mostrar que “não só os estudantes, mas toda a sociedade” rejeitam a continuidade do que consideram ser a subordinação da vida humana aos interesses da indústria dos combustíveis fósseis.

