Ontem, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, apelou ao voto deste domingo, recordando a situação da pandemia da COVID-19, enfatizando que votar é "vencer a calamidade e refazer o nosso futuro". Hoje, o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, depois de exercer o seu direito de voto, afirmou que concorda "com o presidente da República".

"Devemos fazer com todo o respeito e com toda a solidariedade. Não é a partir de Lisboa que se adiam eleições. A nossa lei é clara, é a conquista do 25 de abril. São os autarcas e a CNE que têm as condições para avaliar o ato eleitoral, se pode ou não ser exercido. Eu confio neles, eu confio nos autarcas para perceberem se a população pode ou não votar", afirmou Aguiar-Branco.

O presidente da Assembleia da República também deixou uma "palavra da solidariedade aos que estão a sofrer, mas também aos que estão a ajudar".

De recordar que hoje as urnas abriram às 8h (hora de Portugal continental e Madeira) e encerram às 19h, para a segunda volta das presidenciais. A decisão faz-se entre os dois candidatos que reuniram mais votos na primeira volta, que se realizou a 18 de janeiro: António José Seguro e André Ventura. No primeiro sufrágio, Seguro obteve 31,1% dos votos e Ventura, 23,52%, segundo o edital do apuramento geral dos resultado.

